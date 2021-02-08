Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptı

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik üyelerinin ocak ayında 1 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AKİB bünyesindeki 8 birlikten 5'inin dış satımında önemli artışlar yakaladıklarını belirtti.

Yamanyılmaz, "Yılın ilk ayında 1 milyar dolarlık ihracata imza attık. En fazla dış satımı 260 milyon dolarla demir sektörümüz gerçekleştirdi. Bunu 223,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 137,5 milyon dolarla yaş sebze meyve sektörümüz takip etti." bilgisini verdi.

İhracatta hazır giyimde yüzde 38, tekstilde yüzde 25, mobilyada yüzde 10, hububat ve bakliyatta yüzde 9, demirde ise yüzde 4 artış olduğunu belirten Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Ocak ayında en fazla ihracatı 75,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdik. Irak'ın ardından 55,5 milyon dolarla Rusya ikinci, 52,4 milyon dolarla İsrail üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracat performansımızı en fazla artırdığımız ülkeler arasında yüzde 552 artış ve 21,9 milyon dolarla Umman birinci, yüzde 88 artış ve 43,8 milyon dolarla Nijerya ikinci, yüzde 71 artış ve 36,6 milyon dolarla Suriye üçüncü oldu. Fransa, Polonya, İsrail, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ihracatımızı artırdığımız diğer ülkeler olarak sıralandı."