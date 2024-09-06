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        Akdeniz'in Marie Curie’leri Kadir Has Üniversitesi'nde

        Kadir Has Üniversitesi, 8 farklı Akdeniz ülkesinden kuruluşun oluşturduğu MEDNIGHT konsorsiyumunun ortağı olarak 9 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında "Akdeniz'in Marie Curie'leri" sergisine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:44
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        Akdeniz'in Marie Curie'leri
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        Kadir Has Üniversitesi, 8 farklı Akdeniz ülkesinden kuruluşun oluşturduğu MEDNIGHT konsorsiyumunun ortağı olarak “Akdeniz'in Marie Curie’leri” sergisini 9 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi D Blok Giriş Holünde gerçekleştirecek. Serginin açılışı, Alicante (İspanya), Milano ve Messina (İtalya), Monastir (Tunus), Lefkoşa (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Cazin’de (Bosna-Hersek), 8 Eylül'de İskeçe ve Atina’da (Yunanistan), 9 Eylül’de ise İstanbul (Türkiye)’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

        Serginin açılışını Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker ile Rektör Danışmanı ve aynı zamanda MEDNIGHT Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Taner Arsan yapacak.

        “Akdeniz'in Marie Curie’leri”, Avrupa Birliği’nin prestijli Marie Curie burslarını almış ve/veya çalışmalarıyla bu burslara katkıda bulunmuş Akdenizli kadın bilim insanlarının ve araştırmacılarının yaşamlarını ve başarılarını ele alıyor. Sergi, her biri samimi bir bakış açısı ile hazırlanmış 29 panelden oluşuyor. Her panel, bilim insanlarının ve araştırmacıların; çocukluklarından, motivasyonlarına, üniversite eğitimlerinden profesyonel başarılarına kadar uzanan biyografilerini sunuyor. Farklı geçmişler, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin zenginliğini yansıtıyor. Ayrıca sergide Marie Curie burslarının, bilim insanlarının ve araştırmacıların kariyerleri üzerindeki etkileri vurgulanırken, hobileri ile aile yaşamlarına dair bir bakış açısı da sağlanıyor.

        Dokuz dile çevrilen ve çeşitli Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika ülkelerinde sergilenen “Akdeniz’in Marie Curie’leri”, 19’u Akdenizli olmak üzere 22 ülkeden bilim insanlarını ve araştırmacıları temsil ediyor. Bu küresel erişim, bilim camiasının ortak değer ve amaçlarına dikkat çekerken, genç nesillere ilham vermeyi, Akdeniz bölgesinin kültürel zenginliğini ve bilimsel yeteneklerini vurgulamayı ve kadınların bilim ve araştırma alanındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

        MEDNIGHT konsorsiyumunun ortakları olan El Caleidoscopio ve Marie Curie Mezunlar Derneği tarafından tasarlanan ve Avrupa Birliği’nin MSCA programı tarafından finanse edilen sergiyi 9 Eylül'den itibaren ziyaret edebilirsiniz.

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        #kadir has üniversitesi
        #Marie Curie
        #sergi
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