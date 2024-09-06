Akdeniz'in Marie Curie’leri Kadir Has Üniversitesi'nde

Kadir Has Üniversitesi, 8 farklı Akdeniz ülkesinden kuruluşun oluşturduğu MEDNIGHT konsorsiyumunun ortağı olarak “Akdeniz'in Marie Curie’leri” sergisini 9 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi D Blok Giriş Holünde gerçekleştirecek. Serginin açılışı, Alicante (İspanya), Milano ve Messina (İtalya), Monastir (Tunus), Lefkoşa (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Cazin’de (Bosna-Hersek), 8 Eylül'de İskeçe ve Atina’da (Yunanistan), 9 Eylül’de ise İstanbul (Türkiye)’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Serginin açılışını Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker ile Rektör Danışmanı ve aynı zamanda MEDNIGHT Projesi Yürütücüsü Doç. Dr. Taner Arsan yapacak.

“Akdeniz'in Marie Curie’leri”, Avrupa Birliği’nin prestijli Marie Curie burslarını almış ve/veya çalışmalarıyla bu burslara katkıda bulunmuş Akdenizli kadın bilim insanlarının ve araştırmacılarının yaşamlarını ve başarılarını ele alıyor. Sergi, her biri samimi bir bakış açısı ile hazırlanmış 29 panelden oluşuyor. Her panel, bilim insanlarının ve araştırmacıların; çocukluklarından, motivasyonlarına, üniversite eğitimlerinden profesyonel başarılarına kadar uzanan biyografilerini sunuyor. Farklı geçmişler, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin zenginliğini yansıtıyor. Ayrıca sergide Marie Curie burslarının, bilim insanlarının ve araştırmacıların kariyerleri üzerindeki etkileri vurgulanırken, hobileri ile aile yaşamlarına dair bir bakış açısı da sağlanıyor.