Mersin'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, ürünün verim ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını söyledi
Giriş: 04.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:38
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Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı.
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akanlık katkılarıyla alınan "izleme ve kitlesel yakalama" yapabilen tuzakların dağıtım töreni, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlendi.
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Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.