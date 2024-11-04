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        Mersin'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

        Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, ürünün verim ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:38
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        Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı.

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        akanlık katkılarıyla alınan "izleme ve kitlesel yakalama" yapabilen tuzakların dağıtım töreni, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlendi.

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        Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.