Akdeniz ve Malatya'da korkutan deprem! İşte 27 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim Cuma günü için yayınlandı. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 27 Ekim sabahın ilk saatlerinde Akdeniz ve Malatya'da korkutan depremler meydana geldi. İşte 27 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 27 Ekim Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Malatya ve Akdeniz'de deprem oldu. İşte 27 Ekim 2023 son dakika deprem haberleri...
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre saat 07:03'te Malatya DoğanŞehir'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz Girit Adası açıklarında 27 Ekim Cuma günü saat 06:01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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