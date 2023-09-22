Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.080,38 %1,00
        DOLAR 27,1617 %0,15
        EURO 28,9017 %0,00
        ALTIN 1.680,50 %0,36
        FAİZ 24,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,67 %1,20
        BITCOIN 26.605,00 %0,01
        GBP/TRY 33,2731 %-0,34
        EUR/USD 1,0638 %-0,22
        BRENT 94,02 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 2.747,61 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akdeniz'den ağustosta 211,2 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Akdeniz'den ağustosta 211,2 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        AHBİB'den 211,2 milyon dolarlık ihracatı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Memiş, yazılı açıklamasında, AHBİB'in ihracat yaptığı 135 ülkenin 82'sinde dış satım hacmini yükselttiklerini belirtti.

        Birliklerinin ağustosta 314 bin 176 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğinin bilgisini veren Memiş, "Birliğimiz, bu dönemde 1 milyar 158 milyon dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 destek verdi. AHBİB, ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

        Memiş, AHBİB'in ağustostaki ürün ve ülke ihracatına ilişkin şunları kaydetti:

        "En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarının başında gelen bakliyatta 77,5 milyon dolara ulaştık. Hububatta 40,9 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde de 28,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimiz, Irak'a 39,4 milyon dolarlık, Sudan'a 15,8 milyon dolarlık, Cezayir'e 12,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Kiralar 5 yılda 10 katına çıktı
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!