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Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu

Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB),2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

Akdenizli ihracatçılar yeni yıldan umutlu
AA

Türkiye'nin 2020'deki ihracatına 11 milyar 206 milyon dolarlık dış satımla yüzde 7,2 katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB),2021'de daha geniş pazarlara açılmayı hedefliyor.

AA muhabirinin AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, birlik, geçen yıl 215 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Bölgeden yapılan ihracatta 1 milyar 26 milyon dolarla Irak birinci, 651 milyon 871 bin dolarla Hollanda ikinci, 608 milyon 496 bin dolarla Rusya üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Almanya ve İtalya takip etti.

Akdenizli ihracatçılar, birlik sektörlerine göre ise demirden 2 milyar 797 milyon dolar, kimyadan 3 milyar 21 bin dolar, yaş meyve sebzeden 1 milyar 354 bin dolar ve hububattan 1 milyar 214 bin dolar ülke ekonomisine döviz girdisi sağladı.

AKİB'in sorumluluk sahasında bulunan Hatay'dan 2 milyar 434 milyon dolar, Kayseri'den 2 milyar 104 milyon dolar, Mersin'den 2 milyar 36 milyon dolar ve Adana'dan 1 milyar 839 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

- "2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, geçen yıl AKİB bünyesindeki ihracatçıların yoğun çalışmalarının olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen önemli çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Erkan, "Birliğimiz bünyesindeki yaş sebze meyve, hububat, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde olumlu gelişmeler oldu. İhracatçılarımız Kovid-19'a rağmen piyasaya hızlı reaksiyon gösterip, talepleri karşıladı." diye konuştu.

Erkan, Kovid-19 sürecinde çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"AKİB olarak 2020'de 11 milyar 206 milyon dolarlık ihracata imza attık. Geçen yıla göre bir miktar azalma olsa da bunun ana nedeni Kovid-19 nedeniyle piyasalarda daralmaların olması. Biz birlik olarak hiç kapanmadık. İhracatçılarımızın normal bir dönemde nasıl yanında olduysak, nasıl hizmet veriyorsak o şekilde hizmet verdik. Bu dönemde gerekli tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı özverili şekilde sürdürdük."

Erkan, sanal ortamda önemli çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Akdenizli ihracatçılar olarak 2021'de daha fazla pazarda olmayı hedeflediklerine değinen Erkan, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan öğrendiğimiz deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerimizi çok daha rahat harekete geçirip, 2021'de daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Küresel bazda daha akılcı yaklaşımların olması halinde normale daha çabuk döneceğimizi düşünüyoruz. Bizim ihracatçılarımız her zaman hazır. Bizim sıkıntımız dış pazarlarda olan birtakım talep daralmaları. Bu daralmalar olmadığı zaman biz tedarik zincirinin en önünde yer alır ve hiçbir sıkıntı yaşamayız."

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