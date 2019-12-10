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Akenerji, Yapı ve Kredi Bankası ile 2015 yılında imzaladığı kredi sözleşmesini uzun vadeli olarak yeniden yapılandırıldı. Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, 30. yıllarını kutladıkları 2019 yılının son günlerinde, uzun dönemli finansal sürdürülebilirliği tesis etmek üzere yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığını belirtti.

Akenerji, 2015 yılı Eylül ayında Yapı ve Kredi Bankası ile ilk 1 yılı ana para ödemesiz dönem olmak üzere 12 yıl vadeli 1.1 Milyar Dolar tutarında bir Kredi Sözleşmesi imzalanmış, Şirket bu sözleşme kapsamında son 4 yılda yaklaşık 450 milyon Dolar tutarında ana para, işletme kredisi ve faiz geri ödemesi yapmıştı. 15 Ağustos 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda Akenerji’nin Yapı ve Kredi Bankası’ndan 2015 yılında aldığı kredinin uzun vadeli yapılandırılması için görüşmeler başlamıştı.

Bunun sonucunda; Yapı ve Kredi Bankası ile Akenerji arasında ilk bir buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve ABD doları cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için yeni bir kredi sözleşmesi imzalandı.