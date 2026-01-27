Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. halka arzını onayladı. Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanan şirket, bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Peki, "Akhan Un halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Akhan Un kaç lot verir, hangi bankalarda var?" İşte Akhan Un halka arz tarihleri...