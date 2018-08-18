Akhisar Bld.Genç. - Çaykur Rizespor düellosu

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Akhisar Bld.Genç., 19 Ağustos 2018 Pazar günü Çaykur Rizespor takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:15. Akhisar Bld.Genç. son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Çaykur Rizespor, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 123. İddaa'da Akhisar Bld.Genç. kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Çaykur Rizespor kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Akhisar Bld.Genç. son haftadaki Kardemir Karabük müsabasında 2-3 yenildi.
Çaykur Rizespor ise Alanyaspor maçında 1-0 kazandı.
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