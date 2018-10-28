Akhisar Bld.Genç. - Göztepe maçı rakamları

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Akhisar Bld.Genç. ile Göztepe, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Akhisar Bld.Genç. 5 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Göztepe 15 puanda ve 7. sırada. Akhisar Bld.Genç., son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Göztepe, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 195 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Akhisar Bld.Genç. kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Göztepe sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Akhisar Bld.Genç. önceki hafta OsmanlıSpor FK mücadelesinde 2-1 kazandı.

Göztepe ise Galatasaray karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Akhisar Bld.Genç., 6 gol attı ve 5 gol yedi.

Göztepe, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Göztepe 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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