Akhisar'dan hakem tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, müsabakanın istedikleri gibi gittiğini ancak bir ara bocaladıklarını belirterek, "Birçok pozisyon verdik. Kenardan müdahalelerle normale döndü, oyun oynamaya başladık. İki takım da oyun oynamaya çalışıyordu. Devreyi 0-0 berabere kapatınca içeride de gerekli uyarıları yaptık" dedi.

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Kahyaoğlu, "İkinci devreye iyi başladık. Bizim lehimize de skor gelişti. Ama bir anda ne olduysa oyunun içinde hakemin tutumu değişti. Arka arkaya iki gol yedik, aslında bunlar yemememiz gereken gollerdi. Bu çocuklar oyun oynamaya çalışıyorlar. Biz gerçekten çalışıyoruz. Dışarıdan müdahale olmaması lazım. Çocukların oyun oynamasına müsaade etmiyorlar. Şu anda yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.