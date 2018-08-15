

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında konuk olduğu Beşiktaş’a mağlup olan Akhisarspor, ikinci haftada konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına tam kadro başladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan yeşil-siyahlılarda idman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Akhisarspor Teknik Direktör Safet Susic, Beşiktaş maçında iyi oyunu 90 dakikaya yayamadıklarını ifade ederken Çaykur Rizespor maçının ise çok zor ve karışık bir maç olacağını kaydetti. Susic, “Beşiktaş gibi büyük takımlara karşı Galatasaray ve Fenerbahçe gibi olsun, maçı kazanmak istiyorsanız maçın 90 dakika boyunca iyi oynamanız gerekiyor. Biz Beşiktaş maçına baktığımız zaman ilk 45 dakika biz sadece izledik ne yazık ki. Ondan sonra 2-0 soyunma odasına girdik. İkinci yarı maçı çevirmek tabii ki zor oluyor. Bundan dolayı ikinci yarı çıktık sahaya. Elimizden geleni yaptık ama dediğim gibi büyük takımlara karşı kazanmak isterseniz, yani 45 dakika değil 90 dakika mücadele edip iyi oynamanız gerekiyor” diye konuştu..



"ÇOK ZOR BİR MAÇ"



Ligin ikinci haftası konuk edecekleri Çaykur Rizespor maçını da değerlendiren Susic, “Rizespor maçına baktığımızda onlar da tabii ki evlerindeki ilk maçı kaybettiler. Şimdi bu hafta buraya gelecekler. Onlar da minimum 1 puan almak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Biz de kendi evimizde bu maçı almak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Çünkü ondan sonraki haftalara baktığımızda bizi çok zor maçlar bekliyor. Çok zor ve karışık bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Kadroda revizyon yapacak mı sorusuna yanıt veren Susic, “4 gün öncesinden bunu söylemek çok zor açıkçası. Yani bilemezsiniz. Daha 4 tane antrenmanımız var. Önümüzde belki futbolcularımız sakatlanacak, yani bilemezsiniz bunu. Tabi ki değişiklikler olabilir yani çok büyük bir değişiklik olmayacak” diye cevap verdi.



"FATİH İYİ OYNADI"

Beşiktaş maçında taktik anlamında bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Susic, özellikle sorunlarının topu kazandıktan sonra pas yapamadan kaybetmenin olduğunu ifade etti. Beşiktaş maçındaki performans düşüklüğünün de bundan kaynaklandığını kaydetti. Cezası biten kaleci Milan Lukac’ın kaleye geçip geçmeyeceği ile ilgili soruyu ise, Susic, şöyle cevapladı:

“Fatih’in performansına baktığımız zaman hem Galatasaray hem de Beşiktaş maçına çok iyi bir performans sergiledi. Bu yüzden de önümüzdeki maçta kalede Fatih oynayacaktır.”

Şu anda sakat bir oyuncunun bulunmadığını ifade eden Susic, “Geçen hafta Manu iki antrenman kaçırdı sakatlığından dolayı. Beşiktaş maçında da bundan dolayı onu ilk 11'de tercih etmedik. Ama şu anda çok ciddi bir sakatlığımız yok” dedi.

Takımda şu anda 20 futbolcu 4 de kaleci olduğunu vurgulayan Susic, şu anda yeterli bir kadro olduğunu ancak 2 futbolcu daha alma haklarının olduğunu sözlerine ekledi.



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