Akhisar'da hedef Hamza Hamzaoğlu!

Spor Toto Süper Lig'de 7. yılına kötü bir başlangıç yapan ve istediği galibiyet serisini alamayan Akhisarspor, Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük boşluğunu doldurmak için arayışlarını hızlandırdı.

Yönetim İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural ile anlaşma sağlayamayınca şimdi de Hamza Hamzaoğlu’nun kapısını çaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü Galatasaray’ın konuğu olacak Akhisarspor, Yardımcı Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray maçından önce bir teknik direktör ile anlaşmaya varılmazsa maça Cem Kavçak ile çıkması bekleniyor.

Yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Hasan Ali Adıgüzel, Miguel Lopes, Güray Vural, Dany ve Eray Ataseven ile cezalı bulunan Josue ve Serginho Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak.

Yönetim ve Hamzaoğlu’nun bu akşam bir görüşme yapması bekleniyor.