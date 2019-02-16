Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor ile 51. dakikada 10 kişi kalan Ankaragücü, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Akhisarspor 15. dakikada gole çok yaklaştı: Savunma arkasına atılan pasın ardından sol çaprazda topla buluşan Barbosa'nın vuruşunu kaleci Altay kurtardı.
Ev sahibi dakikalar 22'yi gösterdiğinde bir kez daha rakip kale önünde gol aradı: Regattin'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında bomboş kalan Serginho'nun kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.
Düşük tempoda geçen maçta 41. dakika oynanırken Akhisarspor, Serginho ile gole yaklaştı: Josue'nin yerden kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında topla buluşan Serginho'nun vuruşu yan ağlara gitti.
Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi.
Akhisarspor'da Cikalleshi, Ankaragücü ceza sahasının içinde rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Gözler hakeme dönerken Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.
KONUK EKİP 10 KİŞİ
Dakikalar 51'i gösterdiğinde Ankaragücü'nde Brice Dja Djedje, 51. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ankaragücü, 70. dakikada çok tehlikeli geldi: Sacko, ceza sahasının sağından son çizgiye indi, içeri yerden sert çevirdi, ama dokunabilen bir arkadaşı olmadı. Ardından topla buluşan Mehmet Sak'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.
ANKARAGÜCÜ VAR'A TAKILDI
Ankaragücü 88. dakikada İlhan Parlak'la 1-0 öne geçti. Akhisarsporlu futbolcular, İlhan'ın topu elle aldığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunurken Halis Özkahya golü VAR incelemesi sonrasında iptal etti.
Maçın kalan dakikalarında da gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Akhisarspor 22. hafta sonunda 18 puanda 18. sırada kalırken Ankaragücü 24 puanla maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.
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