Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç
Akhisarspor: Lukac, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Semih Görer, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel),Onurcan Güler (Dk. 87 Mert Özyıldırım),Delarge (Dk. 69 Bertuğ Bayar),Toure (Dk. 87 Nsima Peter),Lawal, Ayuk (Dk. 80 Çekdar Orhan)
İstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal, Welington, Etoga, Ali Yaşar, Kerem Baykuş (Dk. 82 Ali Dere),Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz (Dk. 68 Koray Kılıç),Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Levent Ayçiçek),Ethemi (Dk. 60 Tayyip Ebrar Cumur),Abazaj (Dk. 59 Mehmet Uslu)
Gol: Dk.13 Eslem Öztürk (İstanbulspor),
Sarı kartlar: Dk. 20 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 66 Doğukan Nelik (Akhisaspor),Dk. 90+3 Welington (İstanbulspor)
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