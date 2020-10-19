Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Onurcan Güler (Dk. 46 Çekdar Orhan),Alperen Babacan, Ali Kaan Güneren (Dk. 86 Bora Yılmaz),Bjarnason (Dk. 72 Hasan Ali Adıgüzel),Bertuğ Bayar (Dk. 86 Mert Efe Çölbeyi)
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjoni, Emre Batu Adıgüzel, Adamu Alhassan (Dk. 46 Taşkın Çalış),Berkan Çakır (Dk. 66 Bekir Can Sönmez),Şeref Özcan (Dk. 80 Kamara),Tayfun Aydoğan, Olatunbasun, Akanbi
Kırmızı kart: Dk. 90+2 Furkan Bayır
Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Talum, Dk. 16 Adamu Alhassan, Dk. 82 Selmani, (Menemenspor),Dk. 68 Bjarnason, Dk. 74 Vrsajevic, Dk. 84 Göksu Mutlu, Dk. 87 Kadir Keleş (Akhisaspor)
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