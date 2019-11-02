Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 72 Hadzic),Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 59 Alperen Babacan),Musa Nizam, Aykut Çeviker, Bjarnason, Vrsajevic, Muhammet Reis (Dk. 81 Taha Yalçıner),Erhan Çelenk, Cikalleshi
AdanaDemirspor: Emrullah Şalk, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 10 Orhan Taşdelen),Vedat Bora (Dk. 22 Carayol),Traore, Sinan Kurt, Levent Ayçiçek, Volkan Şen (Dk. 68 Kosecki),Stokes
Goller: Dk. 43 Erhan Çelenk (Akhisarspor),Dk. 53 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Vrsajevic (Akhisarspor),Dk. 39 Adil Demirbağ, Dk. 53 Volkan Şen, Dk. 72 Carayol (Adana Demirspor)
YORUMLAR