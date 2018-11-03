Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Akhisarspor, Göztepe galibiyetinin ardından evinde en yakın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la berabere kalarak düşme hattında kaldı: 1-1. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin 25'inci dakikada Auremir ile attığı gole ev sahibi 38'inci dakikada Güray'ın penaltısıyla karşılık verdi. Bu skorla yeşil siyahlılar 9, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise 8 puana ulaştı. Maçın 6'ncı dakikasında acil bir durum olduğu ve stadın boşaltılması gerektiği anonsu yapıldı. Kısa süreli şaşkınlığın ardından anonsun yanlış bir düğmeye basılması sonucu otomatik olarak yapıldığı ortaya çıktı.
Bu sezon defans hattında sakatlıklar nedeniyle alternatif sıkıntısı yaşayan Akigo'da haftalardır kırık burunla oynayan, 61'inci dakikada tendonundan ciddi bir sakatlık geçiren Mustafa Yumlu maça devam edemedi.
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AKHİSARSPOR: 1 - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 1 (25' Auremir | 38' Güray)
AKHİSARSPOR: Fatih - Lopes, Caner, Mustafa (Dk. 61 Eray), Güray, Aykut, Sissoko, Onur (Dk. 74 Manu), Josue, Barbosa (Dk. 64 Regattin), Seleznyov
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehic - Auremir, Egemen, Lokman, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Emrah (Dk. 73 Tshabalala), Taylan, Özer (Dk. 84 Kone), Munsy(Dk. 46 Lennart Thy)
SARI KARTLAR: Manu (Yedek kulübesinde), Aykut (Akhisarspor) - Lokman (BŞB Erzurumspor)
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
9'uncu dakikada gelişen Akhisarspor atağında Barbosa'nın soldan ortasına Sissoko'nun kafa şutu yandan auta çıktı.
12'nci dakikada Barbosa yaklaşık 25 metre mesafeden sert vurdu, kaleci Sehic, üzerine gelen topu kontrol etti.
16'ncı dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Lopes'in sağdan kestiği topa ceza sahasında Seleznyov'un gelişine şutuna kaleci Sehic parmaklarının ucuyla dokundu. Kale çizgisine paralel giden top kornere çıktı.
20'nci dakikada ev sahibinden Onur'un kafa şutunda Sehic gole izin vermedi.
25'inci dakikada Erzurumspor, müthiş bir golle öne geçti. Orta sahadan hareketlenen Auremir, yaklaşık 30 metre mesafeden çok sert vurup kaleci Fatih'i avladı: 0-1.
27'nci dakikada Akhisar beraberliğe yaklaştı. Lopes'in sağ kanattan ortasına ceza alanında Seleznyov'un şutunu kaleci Sehic müthiş bir refleksle çıkardı.
35'inci dakikada gelişen Akhisarspor atağında top ceza sahasında Erzurumlu Munsy'nin eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu VAR'da izledikten sonra 37. dakikada penaltıyı verdi. Güray, 38. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Sehic'in müdahalesi ve topun yan direğe çarpmasına rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
72'nci dakikada Akhisarspor mutlak bir golden oldu. Eray'ın pasıyla kale önünde buluşan Seleznyov, önünü açarak şutunu çekti, top yan direği sıyırıp auta gitti.
88'inci dakikada Regattin'in ortasında Seleznyov'un kafa şutu yandan auta çıktı.
90+1'inci dakikada Erzurumspor'un Lennart Thy ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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