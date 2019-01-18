Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor maçıyla başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.30... Mücadelede beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
DEPLASMANDA KÖTÜ
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.
BURAK YILMAZ'IN DURUMU
Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek.
Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007'de ligdeki Manisaspor maçında giymişti.
Yeni transferlerden Nicolas Isimat-Mirin de oynayacak durumda bulunuyor.
ADRİANO CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.
LJAJİC VE VİDA SINIRDA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
AKHİSARSPOR: Fatih - Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Aykut, Serginho, Onur, Josue, Barbosa, Manu
SAKAT: Mustafa Yumlu, Eray, Dany, Kadir, Bilal Kısa
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz
SAKAT: Yok
CEZALI: Adriano
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