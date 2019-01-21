Daha önce kadrosunu Zeki Yavru, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi ile güçlendiren Akhisarspor 4. transferini de gerçekleştirdi.

Ege temsilcisi Mechelen'in 31 yaşındaki stoperi Edin Cocalic'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.