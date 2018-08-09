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Akhisarspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Akhisarspor'un teknik direktörü Safet Susic, "İnsanların Galatasaray'a karşı aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını anlaması için Beşiktaş'a karşı çok iyi bir performans sergilememiz gerekiyor." dedi

09 Ağustos 2018 Perşembe, 14:39:45 | Güncelleme:

Yeni sezon ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Akhisarspor'da hazırlıklar devam ediyor. Beşiktaş maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Akhisarspor'da Susic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı penaltılar sonucu kazandıkları TFF Süper Kupa'nın çok güzel bir zafer olduğunu söyledi.

Takım olarak bu zaferi hak ettiklerini kaydeden Susic, "Artık bu Galatasaray maçındaki galibiyeti unutmamız lazım. Şimdi, Türkiye'nin diğer büyük bir ekibi olan Beşiktaş'a karşı futbol sergileyeceğiz. İnsanların Galatasaray'a karşı aldığımız galibiyetin tesadüf olmadığını anlaması için Beşiktaş'a karşı çok iyi bir performans sergilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Susic, TFF Süper Kupa maçını tarafsız sahada oynadıklarını, Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Hepsi farklı maçlar. Her futbolcumdan yine güzel bir maç bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon takımda görev yapan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kazanılan Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa maçına çıkma hakkını elde ettiklerini belirten Susic, "Bu zaferin başlangıcı Okan Buruk'la başlıyor. Okan çok iyi bir insandır, kendisini bilirim. Ağabeyi Fuat Buruk, İstanbulspor'da benim ekibimdeydi. Bazı şeyleri söylemek gerekir, bu zaferde onun da payı var." değerlendirmesinde bulundu.

"3 PUAN ALABİLİRZ"

Bosna Hersekli teknik adam, bu haftaki rakipleri Beşiktaş'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde maça çıkacağını ve kendilerine göre biraz daha yorgun olacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Futbolcularıma geriye çekilmememiz gerektiğini, normal oyunumuzu, yani hücum futbolu oynamamız gerektiğini söyledim. Deplasmandan 3 puan alabiliriz. Biz oraya gittiğimizde defans yapmayacağız. Sahada ofansif futbolumuzu sergileyip, 3 puan almaya çalışacağız."

Şu an transfer yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Susic, "İsimleri bulmak çok zor oluyor. Futbolcu alacağız 1-2 tane. Başkan ve yönetim kurulumuzla çalışıyoruz. Çok güzel bir grubumuz da var. 24 futbolcumuz var, herhangi bir transfer yapmasak da çok önemli bir şey değil. Ben bu gruba inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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