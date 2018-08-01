Geçen sezon 10 Mayıs'da takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdığı final maçına Akhisar'a çok uzak olan Diyarbakır'a alınmasını protesto ederek gitmeyen taraftarlar, 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak Süper Kupa maçına gitmek için seferberlik ilan etti.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER