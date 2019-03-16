AKHİSARSPOR - KASIMPAŞA
STAT: Akhisar
SAAT: 16:00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN Sports 2
AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Lopes, Caner, Kadir, Sissoko, Rotman, Barbosa, Serginho, Elvis Manu, Bokila
YEDEKLER: Halil, Vrsajevic, Bilal, Aykut, Eray, Güray, Onur, Musa, Regattin
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Khalili, Pavelka, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
YEDEKLER: Eray, Heintz, Hasan, Perica, İlhan, Uğurcan, Karim, Furkan, Özgür, Azad
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de geride kalan 25 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan Kasımpaşa, 26. haftaya 31 puanla 12. sırada girdi. Akhisarspor ise 21 puanla son sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 5-0 kazanmıştı.
TARKAN SERBEST CEZALI
Kasımpaşa'da orta saha oyuncusu Tarkan Serbest cezası nedeniyle Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Süper Lig'de 4. sarı kartını 25. haftadaki Göztepe müsabakasında gören Tarkan, Akhisarspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Lacivert-beyazlı ekipte, Syam Ben Youssef, Josue Sa, Stipe Perica ile Loret Sadiku, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında oynayamayacak.
SON 8 MAÇTA KAZANAMADI
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında galibiyet alamadı. Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayarak devre arasına lider Medipol Başakşehir'den 6 puan geride giren lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarında büyük bir düşüş yaşadı.
Ligin ikinci yarısında çıktığı 8 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Devre arasına averajla 4. sırada giren teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencileri, 25. hafta sonunda 31 puanla 12. sıraya geriledi.
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