Akhisarspor, Larsson ile yollarını ayırdı

2016/2017 sezonu devre arasında transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu yeşil–siyahlı forma ile çıktığı 46 müsabakada 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Böylelikle Akhisarspor’daki yabancı oyuncu sayısı da 14’e düşmüş oldu.