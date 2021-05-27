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Akhisarspor, profesyonel liglerde düşmenin kaldırılmasını istedi

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Akhisarspor, profesyonel liglerde düşmenin kaldırılması gerektiğini, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun adil bir karar verebileceğini açıkladı

Akhisarspor, profesyonel liglerde düşmenin kaldırılmasını istedi

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, yeşil-siyahlı ekibin 2019-2020 sezonunda play-off'a kalmasına rağmen Süper Lig'e yükselemediği, pandemi şartları nedeniyle bu sezon için denk bütçenin oluşturulamadığı kaydedildi.

Akhisarspor'un Süper Lig'den kalma borçlarının da bulunduğu belirtilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün küme düşmesi, Süper Lig döneminden kalma borçların ödenmesini neredeyse imkansız hale getirecek ve belki de ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmiş bu güzide ilçe takımımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu sezon da yine bu sebeplerden ötürü küme düşmenin kaldırılmasını, Süper Lig'de yer alma hedefinin heyecanından mahrum kalan Akhisarspor taraftarı adına talep ediyoruz. Küme düşmenin kaldırıldığı 2019-2020 sezonunun son 9 haftasını etkileyen salgın süreci, 2020-2021 sezonunun tamamında devam etmiştir. Bu süreçte kulüplerimiz zor koşullar altında mücadele ederek varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Söz konusu koşullar göz önünde bulundurularak bu sezon küme düşme kaldırılmalı, kulübümüz gelecek sezon hak ettiği yer olan Süper Lig'de yer alabilmek için TFF 1. Lig'de yeniden yer almalıdır."

Bu sezon liglere veda eden takımların gelecek sezon da yollarına aynı ligde devam etmesi gerektiği aktarılarak, "Bu konuda federasyonumuz tarafından adil bir nihai kararın verileceğine inandığımızı belirtiriz." denildi.

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