Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi. TFF Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsüne göre bir takım, 21 kişilik müsabaka isim listesinde en fazla 12 yabancı oyuncuya yer verebilirken, Ege temsilcisinin, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Beşiktaş ile yaptığı maçta TFF kayıtlarına göre kadrosunda 13 yabancı yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor'a "Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

"İDARİ VE TEKNİK BİR HATA. HATALARLA YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

Cihat Arslan maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu ve hata nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi. "İdari ve teknik bir hata. Bu büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey. Maçın önüne geçer, her şeyin önüne geçer... Bu nedenle üzgünüz. Kayseri maçı gitti geldi, son dakikada 3 transfer... Zaten eksik çalışıyoruz, kadroyu doldurmak için altyapıdan transfer yaptık. Kafalarımız karıştı" diyen Arslan "İdari ve teknik bir hata. Kendi içimizde değerlendireceğiz. Hatalarla yüzleşmek zorundayız. Ben hatalıysam ben... Takımın teknik direktörü olarak her şeyi ben üstlenmek zorundayım" ifadeleriyle de sorumluluğu üstleneceğini dile getirdi.

MAÇIN TESCİLİ

Maçın 3-0 mı 3-1 mi tescil edileceğine dair de konuşan Arslan şunları söyledi:

"Skorun nasıl tayin edileceği itirazlarla alakalı bir şey. Bugün skor olarak kaybettik, ama oyun olarak kaybetmedik. Güzel bir akşamdı. Ama bu hatamız, bu güzel akşama gölge düşürdü."

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği ve 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş maçında 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." dedi.

Arslan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmayı değerlendirecek bir durumun olmadığını, yapılan hatanın her şeyi örttüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemine oturduk. Hem teknik açıdan hem idari açıdan sıkıntılı durum söz konusu. Hatalarla yüzleşmek ve yaşamak zorundasınız. Kayserispor maçından sonra zor şartlarda, eksik takımla çalışıyoruz, son dakika transferleri... Bunların hepsi mazeret olabilir. Üç kaleciyi kadroya aldık, yerli az, yabancı fazlaydı. Ancak sonuçta hem idari hem teknik bir hata var. Kendi ekibim de dahil, ben de dahil olmak üzere. Bu işin birinci adamı biziz kulüpte. Bu hatayı üstleniyorum ve bundan da utanç duyuyoruz. Bizim için zor bir durum yani maçın da önüne geçti, mücadelenin de skorun da önüne geçti."

Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını kaydeden Arslan, "Bazen yenilirken de kazanırsınız. Takım öz güvenini kazanır. İyi oynarsın, mağlup olursun, karşında büyük takım var. Maçla ilgili ne söyleyeceksem havada kalacak bir akşam. Onun için teknik olarak sadece sorumlu bir insan olarak, bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Yaptıkları hatayla ilgili futbolculara bir şey söylemediklerini dile getiren Arslan, hatadan devre arasında haberdar olduklarını aktardı.

Arslan, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel'in Akhisar Belediye Başkan Adayı olarak açıklandığının sorulması üzerine, kendi ağabeyinin de bir başka belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek, "Bir kere sevindik ama ciddi şekilde de üzüldük, skordan çok daha üzecek bir durum. Bu gece bizim için kara bir gece ama Hüseyin Başkan'a başarılar." ifadelerini kullandı.