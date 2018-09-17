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Akhisar'ın Avrupa gururu!

Spor Toto Süper Lig'de mütevazı bütçeyle kalıcı olmayı başaran Manisa'nın Akhisar ilçesi takımı Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Rusya temsilcisi Krasnodar'ı konuk edeceği maçla ilçe halkına yeni bir heyecan yaşatacak

17 Eylül 2018 Pazartesi, 15:17 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa başarılarının ardından macerasını UEFA Avrupa Ligi'yle uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor.

Futbol liglerinde 2007-2008 sezonun bitiminde TFF 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Akhisarspor, 2009-2010 sezonunda ise 1. Lig vizesi aldı. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2012-2013'ten bu yana mütevazı bütçelerle Süper Lig'deki mücadelesini sürdürüyor.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzanan Ege temsilcisi, bu yıl başında da Galatasaray'ı mağlup etti ve Süper Kupa'yı kazandı.

Türkiye Kupası'nı kazanarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Belçika'dan Standard Liege ve Rusya'dan Krasnodar ile karşılaşacak.

Ege temsilcisi, gruptaki ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü Krasnodar'ı ağırlayacak ve bu maçla ilçe halkına yeni bir heyecan yaşatacak.

SPOR TOTO AKHİSAR STADI

Süper Lig'deki ilk 5,5 sezonunda Akhisar'daki ilçe stadının kriterlere uygun olmaması nedeniyle maçlarını Manisa il merkezindeki 19 Mayıs Stadı'nda yapmak zorunda kalan Akhisarspor, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren müsabakalarını ilçede yapımı tamamlanan Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynuyor.

Krasnodar maçı öncesinde eksiklikleri tespit edilen stat, stat müdürü Esat Altınel ve ekibi tarafından müsabakaya hazır hale getirildi.

OLAĞAN DIŞI BİRŞEY

Basketbol takımı Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden, Akhisar Belediyespor güreş takımında başarılı sporcuları bulunan Akhisar'ın halkı da UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde heyecanlı. Takımlarına astıkları bayraklarla destek veren Akhisarlılar, yeşil-siyahlı ekibe bağlılıklarını her zaman vurguluyor.

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisarspor'un ilçenin en önemli markalarından bir tanesi olduğunu ve böylesi özel bir hikayeyi özetlemenin kolay olmadığını söyledi.

Akhisarspor'un yakaladığı başarıyla olağan dışı bir şeyle karşı karşıya bulunduklarının farkında olduklarını kaydeden Hızlı, "Bu şehrin kültürü bunu hak ediyor. Burada özel bir çalışma var, özel bir ekibin bu zenginliği fark edip bunu sportif başarıya dönüştürmesi gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bu çok model ve örnek bir çalışma." dedi.

Hızlı, ilçenin yaptığı ihracatla yurt dışıyla irtibatının olduğunu, güreş takımında da dünya şampiyonu sporcuların bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Spor genelde temsil yetkisi çok geniş bir alan ama özelde futbola indirgediğimizde çok daha önemli bir temsil yetkisi söz konusu. Bunu futbolla temsil etmek, Akhisar'ı futbolla dışarı açmak ayrıca bir değer katıyor bu işe. Dolayısıyla Akhisar şehrimiz açısından çok önemli. Bu bir çarpan etkisi yaparak şehirdeki bir çok alanı etkileyecektir. Sosyal hayatımızda bizim motivasyonumuzu artıracaktır, ilişkilerimizi düzenleyecektir. Ben Akhisar'daki futbol başarısının sadece futbol takımıyla sınırlı kalması durumunun, meseleyi anlamamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

AKHİSARLILARDAN TAM DESTEK

Akhisarlı emekli Mehmet Pekbay, Akhisarspor'un her zaman başarılı olmasını istediklerini, yeşil-siyahlı ekibin çok kısıtlı imkanlara rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandığını söyledi. Akhisarspor'u 3. Lig'den itibaren önemli bir yükselişe imza attığını kaydeden Pekbay, "1. Lig'den sonra yakaladığı başarı benim için de sürpriz oldu. Yöneticileri takdir etmek gerekiyor, zor bir işi başardılar." dedi.

Esnaf Süleyman Arslan, Akhisarspor'un üst üste yakaladığı başarılardan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Yeşil-siyahlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatan Arslan, "Başarılı oluruz inşallah. Başarılarının devamını diliyoruz Akhisarspor'un sürekli yanındayız." yorumunu yaptı.

İnşaat mühendisi Mehmet Çelik, Akhisarspor'un 3. Lig'den itibaren yakaladığı başarının hem Akhisarlılar için hem de Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Akhisarspor'un yönetim şeklinin bir spor kulübünün nasıl yönetilmesi gerektiğinin örneği olduğunu kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Biz bir ilçe takımı olarak Avrupa Ligi'ne yükselmeyi, Türkiye Kupası almayı, geçen sürelerde şampiyonluklar yaşamayı, üst sıralarda yer almayı, çok üst seviyede desteklerle başardık. Bunun başarılabilir olduğunu gösterdik ve ispatladık tüm Türkiye'ye. Şimdi de sırada bunu Avrupa'ya ispatlamak var."

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