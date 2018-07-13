Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Eray Ataseven, açıklamalarda bulundu.
Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten yeşil-siyahlı futbolcu, yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Bu yüzden bayağı zorlu bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bunun meyvelerini 3 kulvarda da alacağız." diye konuştu.
"İLK ÖNCE TFF SÜPER KUPA'YI ALMAK İSTİYORUZ"
Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.
"İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'e de iyi başlayıp yoğun periyoda kadar bu kulvarda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN BİR ŞANSTI"
Eray Ataseven, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la yaptıkları maçlarda attığı gollerle öz güveninin geri geldiğini ifade etti.
Söz konusu karşılaşmaların ardından daha fazla forma şansı bulduğunu belirten orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:
"Türkiye Kupası bizim için bir şanstı. Geçen sezona kadroda şans bularak başlamıştım. Daha sonra formayı kaptırma durumum oldu ancak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la oynadığımız iki maçta da gol attım ve yarı finale kaldık. Bu sayede kendime olan öz güvenim geri geldi ve ligde tekrar forma giyme şansım oldu. Hem takıma yardımcı oldum hem de oynamaya devam ettim."
Türkiye Kupası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Eray Ataseven, şöyle konuştu:
"Kupanın son iki maçında sakat olduğum için oynayamadım ama sağ olsun arkadaşlarım kupayı alarak hem bize hem de Akhisar'a çok güzel bir hatıra bıraktı. Kupa maçları başladığında kupayı almamız, futbolcular ve Akhisar halkı dahil belki de hiç kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Ancak biz yavaş yavaş kendimize hedef koyduk ve bunu başardık."
"AVRUPA'DA BAŞARILI SONUÇLAR ALARAK BUNUN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIZ"
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olmalarının ayrı bir gurur olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Açıkçası her futbolcu bunun hayalini kuruyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı ve hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Aynı zamanda kendi performansımız için de çok önemli. Avrupa maçlarına çıkacağız ve Avrupa'da kendimizi test etme şansı bulacağız. Belki bize Avrupa yolu da açılacak. Türkiye ve Akhisar olarak orada başarılı sonuçlar alarak bunun keyfini yaşayacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.