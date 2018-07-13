Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Eray Ataseven, açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten yeşil-siyahlı futbolcu, yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceklerini hatırlatarak, "Bu yüzden bayağı zorlu bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah bunun meyvelerini 3 kulvarda da alacağız." diye konuştu.

"İLK ÖNCE TFF SÜPER KUPA'YI ALMAK İSTİYORUZ"

Eray Ataseven, 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatarak, kupayı alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktardı.

"İlk önce TFF Süper Kupa'yı almak istiyoruz." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'e de iyi başlayıp yoğun periyoda kadar bu kulvarda rahatlamayı hedefliyoruz. Eylül ayının ortalarında UEFA Avrupa Ligi maçları başlayacak. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI BİZİM İÇİN BİR ŞANSTI"

Eray Ataseven, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la yaptıkları maçlarda attığı gollerle öz güveninin geri geldiğini ifade etti.

Söz konusu karşılaşmaların ardından daha fazla forma şansı bulduğunu belirten orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası bizim için bir şanstı. Geçen sezona kadroda şans bularak başlamıştım. Daha sonra formayı kaptırma durumum oldu ancak Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'la oynadığımız iki maçta da gol attım ve yarı finale kaldık. Bu sayede kendime olan öz güvenim geri geldi ve ligde tekrar forma giyme şansım oldu. Hem takıma yardımcı oldum hem de oynamaya devam ettim."

Türkiye Kupası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğuna işaret eden Eray Ataseven, şöyle konuştu:

"Kupanın son iki maçında sakat olduğum için oynayamadım ama sağ olsun arkadaşlarım kupayı alarak hem bize hem de Akhisar'a çok güzel bir hatıra bıraktı. Kupa maçları başladığında kupayı almamız, futbolcular ve Akhisar halkı dahil belki de hiç kimsenin aklının ucundan geçmiyordu. Ancak biz yavaş yavaş kendimize hedef koyduk ve bunu başardık."

"AVRUPA'DA BAŞARILI SONUÇLAR ALARAK BUNUN KEYFİNİ YAŞAYACAĞIZ"

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olmalarının ayrı bir gurur olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğiz. Açıkçası her futbolcu bunun hayalini kuruyor. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı ve hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bir şey. Aynı zamanda kendi performansımız için de çok önemli. Avrupa maçlarına çıkacağız ve Avrupa'da kendimizi test etme şansı bulacağız. Belki bize Avrupa yolu da açılacak. Türkiye ve Akhisar olarak orada başarılı sonuçlar alarak bunun keyfini yaşayacağız."