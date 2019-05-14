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Ligde 32. haftanın ardından Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda eden Akhisarspor, finale kadar yükseldiği Türkiye Kupası'nda yarın Sivas'ta Galatasaray'la karşılaşacak.

Geçen yıl kupa finalinde Fenerbahçe'yi yenerek ilk defa kupayı kazanan Akhisarspor, sezon başında da TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ı mağlup etmişti.

BU SEZON KUPADA MAĞLUBİYETİ YOK

Kupayı müzesine götüren 15. ekip olan Akhisarspor, bu sezon 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'u saf dışı bıraktı.

Kupada 8 maçta da mağlup olmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

ÜST ÜSTE FİNALE ÇIKMAYI BAŞARAN 10. TAKIM

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını finale yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım oldu.

Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.

ART ARDA İKİNCİ KUPA

Türkiye Kupası'nda daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe üst üste 2 kez kupayı kazanmıştı.

Akhisarspor da yarın Galatasaray'ı yenip bu takımların arasına girmek için mücadele edecek.

LİGDEN DÜŞÜP KUPAYI KAZANAN BURSASPOR

Türkiye Kupası'nda daha önce finale yükselen takımlardan 3'ü ligden düşmüştü. Bu ekiplerden kupayı müzesine götüren Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig'de yer almıştı.

1982-1983 sezonunda lige veda eden Mersin İdmanyurdu, finalde Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

1985-1986'da finalde Altay'ı yenerek kupayı kazanan Bursaspor, ligde küme düşme hattında yer almasına rağmen o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.

2006-2007'de Beşiktaş'a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer almıştı.

TFF SÜPER KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde Süper Lig şampiyonu ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak Akhisarspor, finali kaybetse bile Galatasaray'ın ligde şampiyonluğa ulaşması halinde sarı-kırmızılı takımla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanacak.