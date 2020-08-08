İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktörlük görevi için Cem Kavçak ile anlaştı. Teknik direktörlük görevi için en son Aksaray Belediyespor'u çalıştıran ve 2018-2019 sezonu Süper Lig’in 22. haftasından sonra Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra takım Cem Kavçak’a emanet edilmişti ve genç hoca; göze hoş gelen, ofansif bir futbol ile Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisarspor’u finale taşımıştı.

Akhisarspor, Kavçak için şu açıklamayı yaptı:

"Cem Kavçak yuvaya geri döndü. Akhisarspor’umuz Cem Kavçak ile yeni sezon için sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin Kulübümüze, Teknik Ekibimize ve Camiamıza hayırlısı olması dileğiyle."