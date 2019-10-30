Akıl hastaları âşık olunca

İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrollerini paylaştığı, Ayşegül Günay, Ayşen Batıgün, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Emir Benderlioğlu, Ali Buhara Mete, Erdal Ayna, Volga Sorgu, Ayhan Anıl, Cansu Fırıncı, Seher Terzi ve Demet Oran'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Şuursuz Aşk'ın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

Umut Ertek'in yönettiği, Şeddadi Yapım Orhan Şeddatlı'nın yapımcısı olduğu 'Şuursuz Aşk', iki akıl hastasının birbirlerine âşık olmasını hikaye ediniyor. 1980'deki darbe döneminde geçen hikâyesi gereği 'Şuursuz Aşk', o günlerin sistemine ve gerçeklerine de dokunuşlar yapacak.