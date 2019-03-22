Oyun ciddi iştir

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Oyun çocuk için son derece önemlidir. Ama oyun sadece çocuklar için değildir. Düşünen, üreten ve kendi kapasitesini verimli şekilde kullanmak isteyen herkes için gereklidir.
OYUN...
Zihinsel becerilerinizi geliştirir. Farkında değilken problem çözersiniz. Mantık yürütürsünüz. Dikkat kesilirsiniz. Algılarınızı açar. Odaklanmanıza yardım eder. Fikir yürütürsünüz. Olasılık hesabı yaparsınız. Analiz beceriniz gelişir. Sonuca ulaşmak için farklı yollar denersiniz. Hızlı karar alma yeteneği kazanırsınız.
Tüm bunların iş hayatınızda ya da özel hayatınızda işe yaramayacağını kim söyleyebilir?
Artık bir çocuk olmasanız bile beyin eğitiminize devam etmeniz gerektiğini unutmayın. Zeka oyunları oynayın, bulmaca ve sudoku çözün. Oyun oynarken beyniniz sürekli egzersiz yaptığı için alzheimer, bunama, unutkanlık gibi bilişsel hastalıklara yakalanma riskiniz düşer. Zihniniz keskinleşir. Depresyondaysanız çıkarsınız. Yaşlanmayı yavaşlatabilirsiniz.
Her şeyden önce kendinize zaman ayırmaktır oyun. İşe, derse, rutine bir mola vermektir. Stresinizi boşaltır ve rahatlatır.
Örneğin şu yukarıdaki görselde kaç anlamlı kelime görüyorsunuz hemen bulun!
Zeka oyunları oynayanların kendilerine güvenleri artar, araştırmacı, sorgulayıcı bir bakış açısı kazanırlar.
Tüm bunları hesaba katarsak ve lafı da artık bir yere bağlamak gerekirse, Akıl Oyunları ve Bulmaca sayfamıza bir göz atmanızı ve günlük rutininize almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Sorular Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından hazırlanıyor.
Oyun sayfasında kalırsanız beyninizin her gün bir miktar daha becerikli hale geleceğinden eminiz.
Akıl oyunları sayfasına gitmek için aşağıdaki resme tıklayın
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