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Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ KAZA | Minibüse binmek isterken aracın altında kaldı! - Öne çıkan haberler
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Minibüse binmek isterken aracın altında kaldı!

Çanakkale'ye bağlı Küçükkuyu ilçesinde minibüse binmek isterken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Neslihan Çakır, 11 gündür yaşam savaşı veriyor. Kaza görüntüsünde Çakır'ın minibüse bineceği sırada diğer araç sürücüsünün yavaşlamadığı görülüyor

AKILALMAZ KAZA | Minibüse binmek isterken aracın altında kaldı! - Öne çıkan haberler
Minibüse binmek isterken aracın altında kaldı!
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İHA

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde, evinin önünden minibüse bineceği sırada N.C. yönetimindeki aracın çarptığı Neslihan Çakır (64), yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

"ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ FRENE BASMIYOR"

İHA'da yer alan habere göre Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne tedavisi süren anne Çakır'ın kızı Elif Çakır, "Ben dershanedeydim telefonla komşularımız aradı. Komşularımdan öğrendim. 'Annene araba çarptı' dediler. Kamera kayıtlarını izlediğimde vuran aracın annemi almak için yavaşlayan minibüsü gördüğü halde frene basmak yerine yaya geçidinde anneme çarptığına şahit oldum. Annemin üstünden geçiyor" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR"

19 yaşındaki Çakır, "Annemin yanına gittim durumu çok ağırdı orda bekledik müdahale odasına aldılar. Orada yeteri kadar tıbbi cihaz yokmuş yoğun bakım için Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Burada da yoğun bakıma aldılar.

"11 GÜNDÜR HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

11 gündür doktorlar hayatta tutmaya çalışıyorlar. 'Çok uzun bir süreç. 1-2 ay sürebilir' diyorlar, durumu ciddi. Tansiyonu, kalbi şu an solunum cihazında. Kalp destekleyici ilaçlar veriyorlar. Akciğerleri kötü halde travmaya bağlı böbrek yetmezliği var. Karaciğer yetmezliği var. Zaten böbrek işlemini yapamadığı için tüm işlevi bozuyor.

"SÜRÜCÜ ŞU AN DIŞARIDA"

Sürücüyü gözaltına almışlar; nöbetçi mahkemeye çıkmış oradan da şartlı tahliyeyle şu an dışarıda. Avukatlarımız bunun peşini bırakmayacak en ağır cezayı alması istiyorum. Babamı kaybettiğim gibi annemi de kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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