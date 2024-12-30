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        Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ OLAY! Gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü! | Son dakika haberleri

        Gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü!

        Çorum'da, kaldırımdaki ağacın gövdesi yanmaya başladı. Olayı görenler şoke olurken o anlar kameraya da yansıdı. İtfaiye ekipleri alevleri ağacı sarmadan söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:49
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        Gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü!
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        Çorum'da olay, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan bir ağacın gövdesi henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        ESNAF İTFAİYEYE DURUMU BİLDİRDİ

        AA'da yer alan habere göre ağaca su dökerek müdahale eden esnaf yangını söndüremeyince 112'den yardım istedi.

        AĞAÇ TAMAMEN YANMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

        Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, ağaç tamamen yanmadan yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #çorum
        #Son dakika haberler
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