Gövdesi yanmaya başlayan ağaç söndürüldü!
Çorum'da, kaldırımdaki ağacın gövdesi yanmaya başladı. Olayı görenler şoke olurken o anlar kameraya da yansıdı. İtfaiye ekipleri alevleri ağacı sarmadan söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 30.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:49
Çorum'da olay, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan bir ağacın gövdesi henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
ESNAF İTFAİYEYE DURUMU BİLDİRDİ
AA'da yer alan habere göre ağaca su dökerek müdahale eden esnaf yangını söndüremeyince 112'den yardım istedi.
AĞAÇ TAMAMEN YANMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, ağaç tamamen yanmadan yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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