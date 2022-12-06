Öğretmenlerin bıçaklı kavgası!

Erzurum'da, alınan bilgiye göre Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde eğitim veren bir ortaokulda 1 Aralık'ta olay yaşandı.
İKİ ÖĞRETMENİN TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
ÖĞRETMENLER ARAYA GİRDİ POLİS GELDİ
Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı. İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.
İKİSİ DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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