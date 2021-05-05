Polisi çileden çıkardı! "Normali kaç promil?" 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde, insana "pes" dedirten bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tam kısıtlamada denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü Kadir Baykın kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

ALKOLMETREYE KESİK KESİK ÜFLEDİ

İHA'da yer alan habere göre aşırı alkollü olan Baykın ayakta durmakta zorlanırken polis ekiplerine taşkınlık yaparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin alkol metreye üflemesini istediğinde üflemeyi reddeden Baygın ardından kesik kesik üfleyerek sonucun çıkmasını istemedi.

2.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekibinin en sonunda üflemezsen işlem yaparım demesi ardından alkolmetreye üfleyen Baykın’ın 2.88 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sonucu öğrenen Baykın bu sefer de polislere "Normali kaçtır" sorusunu yöneltti. Ekipler Baykın’ı karakola götürmek için ikna etmeye çalışsa da çabası yetersiz kaldı.

11 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Aşırı şekilde alkollü olan Baykın kendisine sorulan soruları dakikalarca düşünerek cevap verirken kimliğini ise uzun uğraşlar sonucu cüzdanından buldu. Ekipler alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, dur ihtarına uymamaktan, alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uyguladı.

"BENİM DEVLETİM HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"

Ramazan Baygın ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir” diyerek kendini savundu. Baygın’ın aracı ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.