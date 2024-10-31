İstanbul'da olay, Kağıthane'de 29 Ekim Salı günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük iki kız, sigara almak için tütün mamulleri satan bir dükkana girdi.

SOYGUNA GELİP DANS ETTİ

Çalışan Mazlum B.'nin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri tezgahları karıştırmaya başladı. Diğeri ise kendi cep telefonunu tezgahta duran başka bir cep telefonunun üstüne koydu. Daha sonra sigara içmeye başlayan şüphelilerden biri aynanın karşısına geçerek dans etmeye başladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. İki şüpheli birlikte fotoğraf çekilirken, çalışan Mazlum B. tarafından fark edildiler.

REKLAM

Mazlum B., sandalyede oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın önüne geçmesini söyledi. Çalışanın davranışından rahatsız olan şüpheli, "Kendini bir şey sanıp havalanma" diyerek tepki gösterdi.

ÇALIŞANI TOKATLAYIP TELEFONU ÇALDILAR Şüphelinin sözleri üzerine yerinden kalkan çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Şüpheli ise çalışana tokat attı ve dükkandan koşarak kaçtı. Sinirlenen Mazlum B. de, kendisine tokat atan şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Bu sırada, diğer şüpheli tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalıp uzaklaştı. Tezgahın üzerindeki telefonun çalındığını fark etmeyen çalışan dükkana geri geldi. İki şüpheli sokakta buluşmalarının ardından, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.