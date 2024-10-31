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        İki genç kızın hırsızlık oyunu!

        İstanbul'da, tütün mamulleri satan bir dükkana giren 18 yaşından küçük iki şüpheli kız, sigara fiyatlarını sorduktan sonra tezgahı karıştırıp dans etmeye başladı. Genç kızların rahat tavırlarından dolayı çalışanla aralarında tartışma çıktı. Genç kızlardan biri, tartışma sırasında çalışana tokat atıp olay yerinden kaçarken, onu yakalamak isteyen çalışan da koşarak peşine takıldı. Bunu fırsat bilen diğer şüpheli ise tezgahın üzerindeki telefonu çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:56
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        İki genç kızın hırsızlık oyunu!
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        İstanbul'da olay, Kağıthane'de 29 Ekim Salı günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük iki kız, sigara almak için tütün mamulleri satan bir dükkana girdi.

        SOYGUNA GELİP DANS ETTİ

        Çalışan Mazlum B.'nin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri tezgahları karıştırmaya başladı. Diğeri ise kendi cep telefonunu tezgahta duran başka bir cep telefonunun üstüne koydu. Daha sonra sigara içmeye başlayan şüphelilerden biri aynanın karşısına geçerek dans etmeye başladı.

        FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

        Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerden biri tezgahın arkasına geçerek sandalyeye oturdu. İki şüpheli birlikte fotoğraf çekilirken, çalışan Mazlum B. tarafından fark edildiler.

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        Mazlum B., sandalyede oturan şüpheliye kalkmasını ve tezgahın önüne geçmesini söyledi. Çalışanın davranışından rahatsız olan şüpheli, "Kendini bir şey sanıp havalanma" diyerek tepki gösterdi.

        ÇALIŞANI TOKATLAYIP TELEFONU ÇALDILAR

        Şüphelinin sözleri üzerine yerinden kalkan çalışan, şüpheliyi boğazından tutarak itti. Şüpheli ise çalışana tokat attı ve dükkandan koşarak kaçtı. Sinirlenen Mazlum B. de, kendisine tokat atan şüphelinin peşinden koşmaya başladı.

        Bu sırada, diğer şüpheli tezgahta bulunan cep telefonunu ve bir paket sigarayı çalıp uzaklaştı. Tezgahın üzerindeki telefonun çalındığını fark etmeyen çalışan dükkana geri geldi.

        İki şüpheli sokakta buluşmalarının ardından, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

        "BEN ARKADAŞINI KOVALARKEN ÇALDI"

        Olayı anlatan Mazlum B., "İlk önce gelip kafamı karıştırmaya çalıştılar. Onlardan önce gelen müşterim telefonunu burada unutmuştu. Şüpheliler de kendi telefonunu müşterinin telefonunun üstüne koyup çaldı. Sigara fiyatlarını soruyorlardı. Sonra ben yanındaki arkadaşıyla tartışıp kovalayınca arkamdaki kızı unuttum. O da telefonu çalıp kaçtı. Kovaladığım kız sonra gelip arkadaşını sordu. Daha sonra buluşup kaçtılar" dedi.

        Öte yandan cep telefonunun sahibinin emniyete giderek şikayette bulunacağı öğrenildi.

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        #istanbul
        #hırsızlık
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