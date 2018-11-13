A-TECH - Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı, Ankara Congresium Fuar Merkezi’nde 22 Kasım'da başlayacak.

Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getiren fuarda yaklaşık 100 katılımcı firma stantlarıyla yeri alacak. 25 Kasım'a kadar açık olacak fuarda ziyaretçilerin yüzde 98’inin sektör temsilcilerinden oluşması ve ziyaretçi sayısının 5 bini geçmesi bekleniyor.





100'E YAKIN FİRMA KATILACAK

Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi “Kamu ve özel sektör temsilcilerin bir araya getirdiğimiz Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri (A-TECH) fuarımızın bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. 22-25 Kasım tarihleri arasında olacak fuarımızda geleceği değiştirecek akıllı bina teknolojileri sergilenecek" dedi. Fuarın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapacağını ifade eden İpekçi, 100'e yakın firmanın katılacağını aktardı. İpekçi "Fuarda aydınlatma, alçak gerilim malzemesi, kısmen asansör, kablolama ürünleri, anahtar firmaları gibi bir ev inşaatında kullanılan malzemeleri üreten bütün firmaların temsilcileri olacak." dedi.

YERLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLECEK



Artı2 Fuarcılık Genel Müdürü Emel Yüksel ise, "Fuarımızın en önemli özelliği de yerli üretime dikkat çekmemiz. Sektördeki birçok firma yerli üretimde gösterdikleri başarılı performansı burada sergileyecek. Kamudaki mühendisler, özel sektördeki üreticiler buluşuyor." ifadelerini kullandı.







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