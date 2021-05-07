Eşini boğarak öldürmüştü! Cezai ehliyeti belli oldu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Sancaktepe'de, 15 Ocak 2020'de saat 23.00 sıralarında kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Tuğçe Demiryaran, eşi Turan Demiryaran tarafından boğularak öldürüldü.

BOYNUNA BASILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

DHA'da yer alan habere göre maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı belirtildi.

"OLANLARDAN PİŞMANIM"

İddianamede sanık Turan Demiryaran'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu sanık Turan Demiryaran ilk celsede yaptığı savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek "Psikolojik olarak sıkıntıdayım. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne başvurarak tedavi gördüm. Eşimi öldürdüğüm doğrudur, ancak böyle olmasını istememiştim. Olanlardan pişmanım" demişti.

CEZAİ EHLİYETİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Sanık Demiryaran cezai ehliyetinin tam olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

KATİL KOCA AKILLI ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini ve yapılan muayene sonucunda sanık Turan Demiryaran'ın cezai ehliyetinin tam çıktığını söyledi. Duruşma gelen rapora karşı beyanda bulunmaları için avukatlara süre verilerek ertelendi.