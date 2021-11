Akıllı saat alırken nelere dikkat etmeli?

Akıllı saatlerin yaşantımızı düzenli kıldığı artık bir gerçek. Sürekli geliştirilen özellikleri sayesinde; sağlık verilerinden uyku düzenine, hava durumundan çevresel ölçümlere, müzik listelerinden mesajlara kadar her şeyi 7/24 öğrenebildiğimiz, erişebildiğimiz bir parçamız oldular adeta. Bir akıllı saat almaya karar verdiğimizde, yaşam tarzımızı destekleyecek bir ürün olması, mutluluğumuzu ve konforumuzu arttıracaktır. Ne demek istediğimizi biraz daha açalım...

Sık sık seyahat eden, oldukça yoğun çalışan biriyseniz, size su içmeniz ya da masa başından kalkmanız gerektiği yönünde hatırlatmalar yapabilen fonksiyonel bir saat, yaşam konforunuzu arttıracaktır. Seyahatlerde, uzun pil ömrü ve şarj imkanlarının önemi daha iyi anlaşılıyor. Akıllı saatler size özel uyku analizi yaparak, dinlenmenize, düzen kurmanıza da yardımcı olabilirler.

Spora çok düşkün olabilirsiniz... Doğa, açık hava sporları, salon sporları ya da havuz... Akıllı saatlerin her spor dalına uygun geliştirilen fonksiyonları sayesinde, spor yaparken kendinizle yarışır, sağlık verilerinize göre sporun vücudunuza etkilerini takip edebilirsiniz. Diyelim ki bir zirve yürüyüşü yapacaksınız, hava durumu, basınç ya da rota bilgilerini saatinizde görebilirsiniz.

Hemen hepimizin birden fazla saati vardır. Kimi klasik, kimi spor, kimi analog, kimi dijital; ama hepsi bizim tarzımızı yansıtan. Onlar, sadece saatin kaç olduğunu gösteriyordu. Şimdi durum çok farklı. Şayet farklı tarzları bir arada kullanabilen biriyseniz, saatinizin kadranını yüzlerce seçenek arasından kolaylıkla değiştirerek tarzınıza uygun saati hemen tasarlayabilirsiniz. İster spor, ister klasik, ister olabildiğine sade istersen de oldukça teknolojik görünümlü... Bir akıllı saat alırsın yüzlerce saatin olur.

Bir akıllı saatten çok daha ötesi için; Huawei Watch GT3

Huawei Watch GT3, teknolojisiyle zamanın ötesine geçiyor; sporda, tatilde, ofiste ya da uyurken yaşantımızı kolaylaştıran her ayrıntıyı bir deneyim olarak sunuyor. Sizi dinliyor, her an sizin için çalışıyor.

Koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, yoga ya da kayak. 100'den fazla spor modunu destekleyen Huawei Watch GT3'ü istediğiniz hava koşulunda, istediğiniz ortamda kullanabilirsiniz. İster denize dalın ister zirve yürüyüşü yapın. Huawei Watch GT3 ile hassas nabız ölçüm sonuçlarınızı ve diğer sağlık verilerinizi, egzersiz sırasında çalıştığınız spor aleti ile senkronize ederek durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Akıllı saatiniz, geçmiş verilerinize dayanarak size bir plan sunabilir ve kişisel antrenörünüz gibi sizi yönlendirebilir.

Bir saatle, çok saat…

Huawei Watch GT3'ü binlerce kombinasyonla tarzınıza ya da ruh durumunuza uygun olarak kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bugün klasik bir saat takmak isteyebilir, yarın uzay moduyla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. 3 farklı kayış seçeneği ile istediğiniz saati dakikalar içinde oluşturun.

Klasik saatlerin “döner kurma kolu”, akıllı saatinizde bambaşka bir deneyimle tasarımdaki yerini koruyor. Saat şeklinde ama bir saatten çok ötesi…

Hayatımızı kolaylaştıran cihazlarla yaşadığımız en büyük eksikliklerden biri de kısa süreli şarj süreleri. Ancak Huawei Watch GT3, 14 günlük şarj süresiyle farkını ortaya koyuyor.

Kablosuz şarj olanağı, bluetooth arama, hava koşullarına karşı uyarı özelliği ve hassas sağlık takibiyle (uyku kalitesi, vücut sıcaklığı ölçümü, su içme, ayağa kalkma gibi akıllı hatırlatmalar, kan oksijen doygunluğu (SpO2), kalp atış hızı gibi) Huawei Watch GT3 ile tepeden tırnağa sağlığınız kontrolünüz altında.

Yanınızdan ayıramayacağınız yakın bir dost, sağ kolunuz.

Benzersiz özellikleriyle Huawei Watch GT3'ü daha yakından tanımak ister misin? >>