Akıllı saat hayat kurtardı! Kanseri ortaya çıkardı 0:00 / 0:00

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Akıllı saatler hayat kurtarmaya devam ediyor. Hour Detroit dergisinin yakın tarihli bir raporunda akıllı bir saatin 12 yaşındaki bir kızın hayatını kurtardığı belirtildi.

Imani Miles'ın akıllı saati, alışılmadık derecede yüksek bir kalp atış hızından kaynaklandığı daha sonra annesi Jessica Kitchen tarafından fark edilen alarmlar göndermeye başladı. Rapora göre, cerrahlar kızın apandisitinde nadir görülen bir nöroendokrin tümör buldu.

AMELİYATI İYİ GEÇTİ

Anne Kitchen, saatten uyarı gelmeseydi, muhtemelen çocuğu birkaç gün sonra hastaneye götüreceğini ve bunun çok daha kötü olabileceğini söyledi.

Tümör çıkarıldı; ancak kanser küçük kızın vücudunun diğer bölgelerine de yayıldığı için başka bir ameliyat olmak zorunda kaldı. Raporda, C.S. Mott Çocuk Hastanesi, Miles'ın ameliyatının iyi gittiğini ve evde iyileştiğini söyledi.

TEHLİKELİ DURUMLARDA BİLDİRİM GÖNDERİYOR

Akıllı saatler, altta yatan tehlikeli bir durumu gösterebilecek dalgalanmalara karşı kalp atış hızını arka planda izliyor. Şirkete göre bu, ek değerlendirme gerektirebilecek durumları belirlemeye yardımcı olabilir.

10 dakika boyunca dinlenir pozisyonda kalp atış hızı 120'nin üzerinde veya 40'ın altındaysa kullanıcı uyarılır. Kişiler nabız eşiğini değiştirebilir, bu bildirimleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Telefondaki sağlık uygulaması, kullanıcıların tüm kalp atış hızı bildirimlerini saat, tarih ve kalp atış hızıyla birlikte görüntülemeye olanak tanır.