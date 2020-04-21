Akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti - ŞANLIURFA

Kırsal Kargalı Mahallesi'nde bir evin elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Mustafa Demir (30),akıma kapıldı.Çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Demir hayatını kaybetti.Demir'in ilçe merkezinde elektrikçi olarak çalıştığı ve mahalleye iş amacıyla gittiği öğrenildi.
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