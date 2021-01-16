Akıncı dizisi yeni bölümleri ile Cuma akşamşarı ATV ekranlarında yer alıyor. Akıncı 3. son bölümde; Akıncı’nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akıncı 3. bölüm özeti...

AKINCI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— atv (@atvcomtr) January 15, 2021

AKINCI 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.