Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Akıncı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 4. bölüm özeti

Akıncı 4. bölüm yayınlandı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Erkan Bektaş ve Didem İnselel'in yer aldığı dizide şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesi anlatılıyor. Son bölümde akıllara Nergis, Akıncı'ya aşık mı oluyor sorusu akıllara geliyor. Akıncı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 4. bölüm özeti...

Akıncı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı 4. bölüm özeti

Akıncı dizisi 4. bölümü ile dizi severlerin karşısına çıktı. Akıncı 4. son bölümde; Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Akıncı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Akıncı 4. bölüm özeti...

AKINCI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AKINCI 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 21. son bölüm özeti
TELEVİZYONKırmızı Oda yeni fragman geldi mi?
Payitaht "Abdülhamid" 136. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Payitaht dizisi 135. son bölüm...
TELEVİZYONPayitaht "Abdülhamid" 136. yeni bölüm...
Arka Sokaklar 575. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 574. son bölüm...
TELEVİZYONArka Sokaklar 575. yeni bölüm fragmanı...
Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 4. son bölüm...
TELEVİZYONSon Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pele filmi konusu nedir? - Pele filmi oyuncuları kimler? İşte gerçek isimleri
TELEVİZYONPele filmi konusu nedir?
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur kimdir?
TELEVİZYONKırmızı Oda Hakan kimdir?
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk'ten açıklama: Beyaz Show yeniden yayınlanacak mı?
TELEVİZYONBeyaz Show ne zaman başlayacak?
Survivor Cemal Hünal neden diskalifiye oldu? Cemal Hünal'ın hastalığı ne?
TELEVİZYONSurvivor Cemal Hünal'dan kötü haber!
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yapılan semtler ve mekanlar
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? Son Yaz konusu nedir?
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?