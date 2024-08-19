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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akıntıya kapılan genç 2 gündür aranıyor | Son dakika haberleri

        Akıntıya kapılan genç 2 gündür aranıyor

        Manavgat'ın Beşkonak Karabük Mahallesinde bulunan Köprü Çay'a serinlemek için giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Yıldız'ı arama çalışmalarının 2. gününde de gençten her hangi bir ize rastlanılmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:04
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        Akıntıya kapılan genç 2 gündür aranıyor
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        İHA'nın haberine göre; Antalya’nın Manavgat ilçesi Beşkonak Karabük Mahallesi’nde önceki gün serinlemek için girdiği Köprü Çay’da akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Yıldız’ı arama çalışmaları sürüyor.

        Jandarma Arama Kurtarma JAK ve Jandarma Su Altı Arama SAK ekiplerinin arama -tarama faaliyetleri bugünde sonuçsuz kaldı.

        Sabah günün ilk ışıkları ile birlikte başlayan arama çalışmalarında, olayın meydana geldiği bölgenin kayalık olması sebebiyle JAK ekipleri arama kurtarma köpeği eşliğinde kıyıdan tarama yaparken, SAK ekipleri de bellerine bağladıkları ağırlık ve halatlarla güç şartlar altında su altında arama çalışmalarını sürdürdü.

        İki gündür devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar Ahmet Yıldız’a ait bir ize rastlanamadı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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