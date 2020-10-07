Pazar kahvaltılarını sevdiklerinizle beraber yapmanın keyfine doyum olmaz. Çeşit çeşit kahvaltılıklar arasında, ilk baş sırada akıtma gelir. Yanına reçel ya da çokokrem ile daha da lezzetlenen akıtma tarifini vereceğim. Yapılışı bir o kadar kolay ve lezzetli olan akıtmanızı aileniz severek yiyeceklerdir.

Akıtma İçin Gereken Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

6 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı şeker

Akıtma Yapılışı:

Yumurtayı derin bir kasenin içinde, çırpma teli ile hafifçe çırpın.

Diğer malzemeleri de içerisine katın.

Krema gibi olana kadar çırpmaya devam edin.

Tüm malzemeler karıştıktan sonra, 15-20 dakika buzdolabında bekletin.

Geniş bir tavayı iyice ısıtın.

Bir peçete yardımı ile hafifçe yağlayın.

Kepçe ile akıtma hamurunu, tavayı sallayarak iyice yayın.

Üst kısım, göz göz olana dek pişirin.

Diğer tarafını da çevirin.

Her iki yüz de iyice pişince, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Özellikle krep karışımının, tavada eşit dağılmasına ve ince olmasına özen gösterin.