Akkim, USK Kimya’yı satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Akkim, USK Kimya’yı satın aldı

Rekabet Kurulu, Akkim Kimya’nın 63 milyon dolar değerindeki satın alma yatırımına onay verdi. Türkiye’nin en büyük karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya, resmen Akkim’in oldu.

Akkim, USK Kimya’yı satın aldı
HABERTURK.COM

Akkök Holding iştiraki Akkim Kimya’ya, Rekabet Kurulu’ndan beklenen USK Kimya satın alma onayı geldi. Aydın’da faaliyet gösteren dünyanın lider karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya, 1 Mart’ta işlemin tamamlanmasıyla resmi olarak Akkim Kimya bünyesine katıldı. Böylelikle Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi Akkim’in stratejik yatırımlarına bir yenisi daha eklendi.

Ciro hedefi 600 milyon dolar

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma işleminin her iki şirket çalışanları için de hayırlı olmasını dileyerek yatırımların süreceği mesajını verdi. Geride kalan 6 yılda toplam 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdiklerini söyleyen Kipri; “Organik ve inorganik büyüme olanaklarını yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Büyümeye dönük yatırımlarımızla gelecek 5 yıllık periyotta ciromuzu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. USK Kimya’yı bünyemize dahil ederek, yıllık ihracatımızı iki katına çıkarma fırsatı yakaladık. Pazardaki güçlü pozisyonu, yüksek ‘know-how’ kabiliyeti ve ihracat kapasitesiyle USK’nın aramıza katılmasından mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

2021’e satın alma yatırımıyla başlayan Akkim, 2015 yılında dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden Akcoat’u bünyesine katarak bu sektöre giriş yapmış, 2 yıl sonra Alman kimyasal satış ve pazarlama şirketi Dinox’u satın almıştı. Ayrıca seramik baskı mürekkepleri üreten İspanyol Megacolor da Akkim iştiraki olan Akcoat tarafından satın alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

13 firmanın hizmet yeterlilik belgeleri iptal oldu
İŞ-YAŞAMTSE, 13 firmanın sözleşmesini feshetti
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut getirildi
İŞ-YAŞAMVarlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
Son dakika haberi: Fesih kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı uzatıldı
TT Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAM"2021’de yatırımı bu iki alan çekecek"
TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü
İŞ-YAŞAMTVF Genel Müdürü'nün istifa edeceği iddia edildi
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
İŞ-YAŞAMSKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
Bakan Varank'tan otomobil ve elektronik ürün satış rakamları paylaşımı
İŞ-YAŞAMBakan Varank satış rakamlarını açıkladı
Aycı: THY, operasyonel ve finansal sonuçlarıyla tüm rakiplerinden olumlu ayrışmayı başardı
İŞ-YAŞAM'THY, rakiplerinden olumlu ayrıştı'
Son dakika araştırma sonuçları: Salgın en çok kadınları vurdu
İŞ-YAŞAMSalgın en çok kadınları vurdu