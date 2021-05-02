Akkuyu çalışanlarından Rusça şarkı

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Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çalışanları dikkat çeken bir klibe imza attı. "Hayatta sahip olduğum her şey!" adlı klibin tanıtımında, "Bu parça dünya nükleer endüstrisinin en büyük inşaat sahası olan Akkuyu NGS'nin işçileri tarafından yapıldı" denildi.

Klibin tanıtımında şu ifadeler yer aldı: "Bu parça dünya nükleer endüstrisinin en büyük inşaat sahası olan Akkuyu NGS'nin işçileri tarafından yapıldı. İşimizi gerçekten seviyoruz. Ve şarkıyı çok profesyonelce icra etmesek bile, bu oldukça kabul edilebilir, çünkü mesleğimiz inşa etmek, ama yürekten şarkı söylüyoruz. Bu, onlarca yıldır farklı mesleklerden, milletlerden ve kültürlerden insanları bir araya getiren Projeye olan sevgimizdir. Ve gerçekten, hayatta sahip olduğumuz her şey bizim işimiz."