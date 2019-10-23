Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. Santralin öngörülen maliyeti 20-22 milyar dolar.

Nükleer santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. Diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye girmesi öngörülüyor. 2024 yılında ikinci, 2025 yılında üçüncü ve 2026 yılında dördüncü ünite devreye girecek.

İlk ünitede, lisans verildi ve inşaat çalışmaları sürüyor. Rusya, Türkiye’nin de talebi üzerine 2023 yılına ilk üniteyi yetiştirmek için personel sayısını artırdı, inşaat işine hız verdi. Sahada, inşaatla ilgili İçtaş da devrede.

KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Rus Rosatom, Nükleer Düzenleme Kurumu’na her bir ünite için ayrı ayrı lisans başvurusu yapıyor. Her bir başvuru kapsamında 20 klasör, onlarca dosya dolusu teknik, idari prosedür ya da koşulun yerine getirilmesi gerekiyor.

Dosyalar, NDK’daki alanlarına göre ayrılan uzman ekiplerce tek tek inceleniyor; varsa eksiklerin tamamlanması isteniyor. Ardından başvuru “onay” için Kurula sunuluyor. Kurul öngörülen koşullar çerçevesinde inceleme yapıyor ve şartların yerine getirildiğinin tespiti durumunda lisans veriliyor.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNDÜ ÜNİTELER

Bu çerçevede ikinci ünite de lisanslandırıldı. Sahada, inşaat için çalışma yapılıyor. Birkaç aya kadar temel atılacak.

Şirket, üçüncü ünite için lisans başvurusu yaptı. Başvuru inceleniyor. Kaynaklar, incelemenin sürdüğünü, güvenliği, zorunlu ve gerekli şartları esas alarak yapılan inceleme sonunda lisansın verileceğini söyledi ancak tarih vermedi.

Beklenti, yeni yılın hemen başında inşaat lisansının verilebileceği yönünde…