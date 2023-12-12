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        Haberler Ekonomi Enerji Akkuyu'da işletme izni alındı - Enerji Haberleri

        Akkuyu'da işletme izni alındı

        Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:37
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        Akkuyu'da işletme izni alındı
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        Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK), santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldığını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, izin için gereken başvuru belgelerinin ilki 17 Mart'ta, ikincisi ise 24 Ağustos'ta NDK'ye sunuldu.

        Söz konusu izinle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının son aşaması olan ve santralin güvenli bir şekilde işletilmesine temel teşkil eden başlatma, ayarlama ve çalıştırma süreçlerine geçilebilecek.

        Daha sonra ilk güç ünitesinin işletilmesi için gerekli lisansın alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Lisansın alınmasıyla, nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesi ve devreye alma öncesi kontrol işlemlerinin başlatılması sağlanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sürece ilişkin "NDK'nin Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin işletime alınması için izin verme kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zoteeva, NDK uzmanları dahil, iznin alınmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin devreye alınmasına izin verilmesiyle projenin gelişiminde yeni, önemli ve daha da sorumluluk gerektiren bir aşamaya giriyoruz." ifadesini kullandı.

        Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov da bu yılın proje açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

        Gelecek dönemde projenin tamamlanması için yapılacak çok fazla iş olduğuna işaret eden Komarov, şunları kaydetti:

        "Şu anda birinci ünitenin ana inşaat işleri tamamlanıyor ve buna paralel olarak başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde tüm sistemlerin işlevselliğini test edecek uzun bir dönem var. Tüm teknik düzenlemelere ve güvenlik gerekliliklerine uyarak bütün bu çalışmalar ciddi sorumluluk ve netlikle yapılmalıdır. Bu çok önemli bir adım. Ayrıca, bu üniteyi yönetecek personelin eğitiminin tamamen Rus-Türk projesi mantığına dayandığına dikkatinizi çekmek isterim. Üniversitelerimizde Türk öğrencilerin eğitimi için her yıl kontenjan ayırıyoruz. Proje açısından önemli bir konu da şu ki santralin devreye alma sürecinde Türk vatandaşları da aktif rol alıyor."

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